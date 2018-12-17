رياضة | ليفربول ومحمد صلاح - قرعة دوري الأبطال - يلا شوت - كورة لايف - ريال مدريد - يوفنتوس

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ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم موعد سحب قرعة مواجهات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامتها اليوم الإثنين 17/ 12/ 2018 في مدينة نيون السويسرية.

وانتهت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين منافسات الجولة السادسة والحاسمة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم 2018-2019، ليكتمل عقد المتأهلين لدور ال 16.

وتأهل فريق ليفربول للدور الستة عشر من الشامبيونزليج بعد الفوز على نابولي بهدف نظيف سجله الفرعون المصري المتألق محمد صلاح الذي تسبب في تحول بطل إيطاليا للدوري الأوروبي.

وتجرى قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الإثنين في مدينة نيون السويسرية وستنطلق في تمام الساعة الثانية بتوقيت مكة المكرمة والواحدة بتوقيت القاهرة، وسيتم نقلها عبر قنوات بي إن سبورت الرياضية.

وتأهلت تلك الفرق لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا: "دورتموند - أتليتيكو - برشلونة - توتنهام - باريس - ليفربول - بورتو - شالكه - بايرن - آياكس - سيتي - ريال - روما - يوفنتوس - يونايتد - ليون".