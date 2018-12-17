رياضة | مشاهدة المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي الجديد مارتن لاسارتي بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي الجديد مارتن لاسارتي بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر للمؤتمر الصحفي بالنادي الأهلي في قاعة فكري ابطاظة، لتقديم الأوروجوياني مارتين لاسارتي، إلي الإعلام بعد توليه تدريب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

يقدم النادي الأهلي مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق في مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمدري الجديد.

ويحضر المؤتمر الذي سيقام بقاعة فكري أباظة بمقر الجزيرة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والذي سيقوم بالتحدث عن المدير الفني الجديد ومدة التعاقد معه وتشكيل الجهاز المعاون وكذا الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالسادة الصحفيين والإعلاميين.

وتعاقد الأهلي مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي لتدريب الفريق خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

مارتن لاسارتي ولد فى أقليم الباسك بإسبانيا كون والده إسبانى لكن جذور والدته من أوروجواى ولعب فى مركز خط الدفاع لعدد من الأندية الأوروجويانية أهمها كلوب ناسيونال الذي توج معه بلقب كوبا ليبرتادوريس في 1988، وشارك ديبورتيفو لاكورونيا وقاد الفريق للعودة إلى الدوري الإسباني الممتاز ونجح فى انقاذه من الهبوط في الموسم التالي.

وبدأ مارتن لاسارتي مسيرته التدريبية في مطلع عام 1997 في الأوروجواي مدربًا لفريق رامبيلا ثم بيلا فيستا، وله تجربة عربية مع فريق الوصل الإمارتي والذي قاده من المركز الأخير ليصعد به إلى المركز الخامس في نهاية الموسم.

وسبق أن تولى لاساراتي تدريب ريفر بليت الأوروجوياني وريال سويسيداد الإسباني وقاده إلى دوري الدرجة الأولى بعد غياب 3 مواسم وكان فريق ناسيونال الأوروجوياني آخر محطاته التدريبية.

لاسارتي واكتشاف سواريز

يعد مارتن لاسارتي من المدربين أصحاب العين الخبيرة في البحث عن المواهب الكروية كونه مكتشف مهاجم أوروجواي لويس سواريز لاعب فريق برشلونة الإسباني أحد أبرز مهاجمي العالم.

وقال لاسارتي عن سواريز خلال تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الاسبانية: "لقد كان صغيراً ولكنه بدا رجلاً صاحب خبرات عالية داخل الملعب، سواريز يملك شخصية قوية داخل الملعب ولديه ثقة كبيرة بالنفس لذا لا اشعر ان سواريز سيحقق ما يريده ميسي داخل الملعب كما يفعل جميع لاعبي برشلونة".

إنجازات لاسارتي في التدريب

- دوري أوروجواي الدرجة الأولى سنة - 2005 و 2005 - 2006 مع فريق ناسيونال أوروجواي دوريالدرجة الثانية بأوروجواي 2004 وصعد بفريق ريفر بليت الأوروجوياني لدوري الدرجة الأولى

- دوري الدرجة الثانية بإسبانيا La Liga 2 عام 2009 - 2010 وصعد بفريق ريال سوسيداد للدرجة الأولى

- دوري تشيلي عام 2014 مع فريق يونيفرسيداد

- كأس تشيلي عام 2015 مع فريق يونيفرسيداد

- السوبر التشيلي 2015 مع فريق يونيفرسيداد