رياضة | أمير مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ"ميدو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ"ميدو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، بتوجيه الشكر إلى أحمد حسام ميدو المدير الفني للوحدة السعودي بسبب تصريحاته الأخيرة عن المنظومة الإدارية داخل القلعة البيضاء.

وكتب "منصور" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : ‏يشرفني اشادتك بيا لكن المشوار لسة طويل ،دايماً بحب اخد رأيك في حاجات كتير..فعلاً انت أول واحد طلبت تعييني مشرف عام على الكرة من سنتين ، بتمنى يكون عندنا كوادر ناجحة وسوية و مشرفة وبتشتغل على نفسها زيك علشان ‎الزمالك يستحق

يذكر أن ميدو كان قد أشاد بالدور الذي يقوم به أمير مرتضى منصور مع الفريق الأبيض خلال الوقت الأخير، حيث قال في تصريحات تليفزيونية: "أداء مجلس إدارة ‎الزمالك يستحق الاشادة .. وأمير مرتضى شاب مميز يستحق مكانه ويمتلك أفكار جيدة واتمنى بقائه مشرفا على الكرة وعدم انتخابه عضوا فى المجلس".

الزمالك يسحق القطن التشادي بسباعية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فوزا كبيرا على نظيره القطن التشادي بسبعة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على استاد بتروسبورت ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 بالبطولة الكونفدرالية .

وخاض الزمالك لقاء القطن التشادي بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمي: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة.

خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد و محمد إبراهيم ومصطفي فتحي وكهربا.

خط الهجوم: كاسونجو.

بينما بدأ القطن التشادي اللقاء بتشكيل يضم :-

حراسة المرمى: ديارا

خط الدفاع: أرماند وتولدي وأحمد عبد الرحمن وكوستاني

خط الوسط: ديفيد و جيان ويوسف وأوسي

خط الهجوم: عيسي وعبد الله

أحرز أهداف الزمالك محمود كهربا بالدقيقة 11 و فرجانى ساسى بالدقيقة 15 و كاسونجو "هدفان" بالدقائق 22 و 41 و مصطفى فتحى "هدفان" بالدقائق 27 و 56 و عمر السعيد بالدقيقة 82 .

بهذه النتيجة يضع الزمالك قدما فى دور الـ 32 مكرر ببطولة الكونفدرالية الأفريقية قبل خوض مباراة العودة أمام القطن التشادى يوم 23 ديسمبر الجارى فى تشاد .