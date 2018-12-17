رياضة | فريق السلة يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فريق السلة يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الاثنين تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في نهائي بطولة دوري المرتبط للمحترفين. ويعود الفريق لاستئناف تدريباته بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 48 ساعة عقب تخطي عقبة فريق سبورتنج في الدور نصف النهائي من منافسات البطولة. ويخضع اللاعبون لتدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد، خاصة أن مباراة الذهاب أمام سبورتنج شهدت اللجوء إلى الوقت الإضافي، وهو ما جعل الجهاز الفني يسعى لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب من الناحية البدنية والفنية.

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