رياضة | "رجال طائرة الأهلي" يواجه هليوبوليس في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رجال طائرة الأهلي" يواجه هليوبوليس في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الاثنين أمام نظيره فريق هليوبوليس ضمن منافسات بطولة الدوري.
وتقام المباراة في الثامنة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الفريق للفوز بها ومواصلة العروض القوية بعد أن تغلب على منافسه 6 أكتوبر مساء السبت الماضي.
وخاض اللاعبون تدريبات خاصة استعدادا للمباراة في ظل تلاحم المباريات بعد أن واجه الفريق بتروجت يوم الجمعة و6 أكتوبر يوم السبت.
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