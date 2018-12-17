رياضة | سمارة: مواجهة المقاولون صعبة.. ولابديل عن الفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سمارة: مواجهة المقاولون صعبة.. ولابديل عن الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد سمارة، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ أن لاعبي فريقه يركزون بشدة على المواجهة المقبلة أمام المقاولون العرب.

ويستضيف الأهلي المقاولون العرب يوم السبت المقبل في افتتاح الدور الثاني من الدوري، وهي المواجهة التي وصفها سمارة بأنها مواجهة الموسم، حيث يرى أن الفوز بها لا بديل عنه من أجل البقاء في دائرة المنافسة على لقب بطولة الجمهورية.

وأكد مدرب الأهلي أنه طالب لاعبيه بضرورة التركيز على مواجهة المقاولون، حيث استعان بتسجيل لمباراة الفريقين في الدور الأول لتحديد نقاط القوة والضعف لدى المنافس.

اختتم سمارة حديثه، مؤكدا أنه وضع هدفا للفريق بضرورة حسم كل مباريات الدور الثاني لصالحه، وعدم النظر لنتائج الآخرين، متمنيا أن تسير النتائج بشكل جيد في المباريات المقبلة.

