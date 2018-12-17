شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الإثنين، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، قرعة دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد انتهاء مباريات دور المجموعات بالبطولة يوم الأربعاء الماضي، حيث تم حسم الـ16 فريقاً المتأهلين للدور المقبل بالبطولة الأوروبية النارية.

تقام القرعة في الساعة الواحدة من ظهر اليوم، وتنقلها قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

وتأهل لدور الـ16، 4 أندية من الدوري الإنجليزي، وثلاثة أندية من الدوري الإسباني ومثلهم من الدوري الألماني، إضافة لناديين من إيطاليا وفرنسا، بالإضافة إلى أياكس أمستردام الهولندي وبورتو البرتغالي.

احتلت أندية برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ ويوفنتوس وبروسيا دورتموند وبورتو، المستوى الأول بعد تصدرهم للمجموعات.

بينما جاءت فرق، أتلتيكو مدريد وليفربول وتوتنهام وروما ومانشستر يونايتد وروما وليون وشالكه وأياكس في المستوى الثاني، بعد احتلالهم وصافة مجموعاتهم.