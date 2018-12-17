شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم يتصدر كلمات البحث في «جوجل» بأفريقيا هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حازت بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا لهذا العام، على اهتمامات المواطنين في عدة دول أفريقية، وذلك من خلال أكثر الكلمات بحثا على محرك البحث «جوجل» على الإنترنت.

وفيما تنوعت الاهتمامات بين كل دولة على حدا، بين السياسة والمشاهير والفن وأمور الشأن المجتمعي الداخلي، ظلت الرياضة هي القاسم المشترك بين أكثر من دولة، ففي نيجيريا تصدر اللاعب الكيسس شانسيز من شيلي في صفوف مانشستر يوناتيد أكثر الأشخاص بحثا على جوجل، تلاه فيلم الخيال العلمي الأمريكي لهذا العام النمر الأسود «بلاك بانثر»، ثم بعد ذلك الانتخابات المحلية وزعيم المعارضة الرئيسي عتيق أبوبكر وعدة ممثلات من بين أكثر المشاهير بحثا.

أما في جنوب أفريقيا فإلى جانب كأس العالم في روسيا، تنوعت الاهتمامات أيضا من المشاهير ونجمات المجتمع للشأن الداخلي وتمثلت الكلمات في «زوما» و«داء الليستيريا» و«ويني مانديلا» و«هيب هوب بانتوسلا» وهو مغني راب شهير في صدارة قائمة البحث.

وفي كينيا، وفقا لموقع (أوول أفريكا) على الإنترنت، كانت أكثر الأحداث التي نالت اهتمام المواطنين خلال عام 2018 عشقهم لكرة القدم وكأس العام 2018 حيث تصدرت أكثر الكلمات استخداما لمعرفة أحب الفرق واللاعبين المفضلين لديهم، وتلا ذلك حادث مقتل الطالبة الجامعية شارون أوتينو ثم عدد من موضوعات الشأن الداخلي منها نتيجة الابتدائية إلى جانب حفل الزفاف الملكي في بريطانيا الأمير هاري وميجان ماركل .

ووفقا للموقع، ففي زيمبابوي، دارت أكثر الأسئلة بحثا على جوجل حول الحب والقبلات وأشياء من هذا القبيل، إلى جانب كأس العالم ثم شخصيات من المشاهير والشؤون الجارية والأحداث الإخبارية.