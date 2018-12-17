شكرا لقرائتكم خبر عن «عاشور» حكمًا لمباراة الأهلي والنجوم بالدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت لجنة الحكام الرئيسية، بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم محمود عاشور، لإدارة مباراة الأهلي ونجوم المستقبل، التي ستقام على استاد السلام، اليوم الإثنين، والمؤجلة من الأسبوع الثاني عشر للدوري العام.
ويعاون عاشور، شريف عبدالله وعمر فتحي، وعمرو جلال حكماً رابعاً، وكل من محمد صابر وإبراهيم محجوب حكماً خامساً.
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