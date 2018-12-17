صهريج نفط يتسبب في وفاة شخصين واصابة آخرين في حضرموت

تسبب تسرب لمادة المازوت من صهريج نفط في الخط العام لمنطقة حسر باكويري قرب منطقة الأدواس، بحوادث مرورية أدت إلى وفاة شخصين وإصابة آخرين.

وقال قائد شرطة الدوريات بمعسكر الأدواس محمد سلمان بارشيد، أن حادثين وقعا بسبب تسرب مادة المازوت من صهريج نقل المادة على الطريق الرئيسية تحت منطقة حسر باكويري بعد عقبة عبدالله غريب، مضيفا أن في الحادث الأول أصيب سائق حافلة نقل صغيرة بإصابة بليغة في الرأس واما في الحادث الثاني فكان لسيارة هايلكس لم ينتج عنه اي إصابات.

وأفاد بارشيد بحدوث حادث يوم الأمس لدراجة نارية كان على متنها شخصين أسفر عن وفاتهما، وأوضح أن المصابين من جميع الحوادث تم إسعافهم مباشرة عبر سيارة الاسعاف الخاصة بمعسكر الأدواس.

ولفت قائد الدوريات بالأدواس إلى انتشار قوات النخبة الحضرمية على الطريق لتنظيم مرور السيارات وإرشادهم، وكذا ردم المازوت المهرب من الصهريج بالتراب لمنع تكرار الحوادث.

واثنى قائد الدوريات بارشيد القيادات والجنود على مرابطتهم في الموقع وتكاتفهم في العمل، شاكرا لهم الجهود المبذولة لما من شأنها سلامة الاهالي المسافرة.

وناشدت قوات معسكر الأدواس الجهات المختصة بعمل لجنة رقابة على صهريج المشتقات النفطية التي تسببت في الحوادث ووفاة شخصين، لضمان سلامة المواطنين من الحوادث المرورية.

هذا وقد عبر المواطنون المسافرون بجزيل الشكر والامتنان لقوات النخبة الحضرمية، لتنظيمهم السيارات وردم المازوت المتسرب وكذا إسعافهم للمصابين بالحوادث المرورية.

الجدير بالذكر أن قوات النخبة الحضرمية قد سطرت الإنتصارات في ميادين المعارك، وكانت سباقة دائما ومساهمة في الأعمال الانسانية.