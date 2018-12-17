مواعيد مباريات اليوم الاثنين 17 - 12 - 2018 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 17 - 12 - 2018 العديد من المباريات المهمة فى مختلف الملاعب العالمية، وعلى رأسها مباراة لاتسيو ضد أتلانتا فى الدورى الإيطالى. مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة ديبورتيفو ألافيس X أتلتيك بيلباو – الساعة العاشرة مساءا على قناة مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة أتلانتا X لاتسيو – الساعة التاسعة والنصف على قناة مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة الأهلي X النجوم – الساعة السابعة مساءا على قناة ON SPORT

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