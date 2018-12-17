شكرا لقرائتكم علي لطفي يحرس مرمي الأهلي أمام النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أستقر محمد يوسف المدير الفني المؤقت على الدفع بعلي لطفي في حراسة مرمى الفريق أساسياً خلال مباراة النجوم المُقرر لها السابعة من مساء اليوم،الأثنين، بإستاد السلام المؤجلة من الجولة الثانية عشر للدوري.

ورغم ضم الثنائي محمد الشناوي وعلى لطفى لقائمة الفريق في مباراة النجوم إلا أن محمد يوسف سيدفع بعلي لطفي أساسياً في لقاء الليلة وسيرفض الدفع بمحمد الشناوي بإعتبار أن الأخير عائد من إصابة لمدة طويلة كانت عبارة عن شد في العضلة الضامة.

وخرج شريف إكرامي من قائمة الاهلي لمباراة النجوم بسبب معاناته من إصابة عبارة عن إجهاد عام حيث فضّل الجهاز الفني إراحة اكرامي وتجهيزه لرحلة أثيوبيا حيث سيلعب الأهلي مع جيما الاثيوبي الجمعة المقبل بملعب الأخير في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا .