شكرا لقرائتكم جروس يستعين بالبدلاء أمام القطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، منح بعض العناصر بالفريق فرصة المشاركة بشكل أساسى فى مواجهة القطن التشادى، المقرر لها الأحد المقبل، فى إياب دور الـ32 بالكونفدرالية الإفريقية.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك، إن جروس يدرس الدفع بعماد السيد فى حراسة المرمى على حساب جنش فى لقاء العودة بعد الفوز فى الذهاب بسباعية نظيفة على القطن فى المواجهة التى جمعت الفريقين فى استاد بتروسبورت.

أوضح المصدر ذاته إن جروس لا يرغب فى المساس بالقوام الأساس بالفريق إلا إنه من خلال التدريبات التى ستنطلق غدا الثلاثاء سوف يحسم حصول بعض اللاعبين على فرصة من عدمه فى المواجهة القادمة، بعدما منح اللاعبين راحة سلبية اليوم الإثنين.