شكرا لقرائتكم ميسي يسجل رقم قياسي جديد مع برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدر ليونيل ميسي قائدة أكثر اللاعبين تحقيقاً للفوز في تاريخ نادي برشلونة بعد الفوز الذى تحقق على ليفانتي بنتيجة 5 – 0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "سيوتات دي فالنسيا"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وسجل البرغوث الأرجنتيني 3 أهداف "هاتريك" فى شباك ليفانتى، ليمنح برشلونة فوزا كبيرا، يجعله فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، متفوقا بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه إشبيلية وأتلتيكو مدريد بـ 31 نقطة.

وحقق ميسي 323 انتصاراً بمسابقة الدوري الإسباني طوال تاريخ مشاركاته مع نادي برشلونة، ليفض الشركة مع تشافي قائد الفريق الكتالوني السابق والسد القطري الحالي.

وفيما يلي قائمة بأكثر اللاعبين تحقيقاً للفوز في تاريخ نادي برشلونة بمسابقة الدوري الإسباني..

ليونيل ميسي 323 انتصاراً، تشافي هيرينانديز 322 انتصاراً، انييستا 312 انتصاراً، فالديز 269 انتصاراً، بويول 247 انتصاراً.