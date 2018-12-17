شكرا لقرائتكم ميليك يقود نابولي إلى فوز متأخر على كالياري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل أركاديوش ميليك هدفا من ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح نابولي الفوز 1-0 على كالياري يوم الأحد وحافظ فريقه على فارق النقاط الثماني مع يوفنتوس متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم منهيا سلسلة لم يخسر فيها كالياري على ملعبه.

وأجرى كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي ستة تغييرات على التشكيلة التي خسرت من ليفربول يوم الثلاثاء ليودع دوري أبطال أوروبا واستبعد لاعبين بارزين مثل ماريك هامشيك ودريس ميرتنز ولورينتسو إنسيني.

وبدا أنه سيدفع ثمن قراره لكن البولندي ميليك سجل هدفا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع محرزا هدفه السابع في المسابقة وألحق أول هزيمة بكالياري في ملعبه هذا الموسم.

ويظل نابولي في المركز الثاني بفارق ست نقاط عن إنتر، بينما يبقى الفارق كما هو مع يوفنتوس الذي فاز 1-0 على غريمه تورينو السبت، ويبقى كالياري في المركز 13 برصيد 17 نقطة بفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط.