شاهد.. محمد صلاح يحتفل بـ"الكريسماس" بعد فوز ليفربول

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كتبت: شرين طه
احتفل اللاعب محمد صلاح نجم ىنادي ليفربول، بأعياد الكريسماس مع صديقه في الفريق الكرواتي، ديان لوفرين، عقب فوز ليفربول على نظيره مانشستر يونايتد، أمس الأحد، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لتنتهي المباراة 3-1 لصالح ليفربول.
ونشر "لوفرين"، صورة تجمعه مع "صلاح" في إحدى الحفلات، على حسابه الرسمي بـ"إنستجرام" معلقًا عليها: "حفل كريسماس لطيف، مساء أمس، فى نيويورك".
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