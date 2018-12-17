شكرا لقرائتكم شاكيري يرفض دكة ليفربول بعد تألقه أمام يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث شيردان شاكيري عن فوز نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح على مانشستر يونايتد بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقدم شاكيري عرضاً رائعاً في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بعدما سجل "هدفين"، بعد مشاركته بديلاً في مباراة الكلاسيكو، ليقود ليفربول إلى صدارة الدوري برصيد 45 نقطة.

وقال شاكيري في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول "أي لاعب يكون غير سعيد بتواجده على مقاعد البدلاء، هذا شيء طبيعي. لكن فقط 11 لاعباً يمكنهم البدء وهذا قرار المدرب، سأحاول دائماً التأثير فى المباريات عندما ألعب سواء من الدكة أو أساسياً أنا سعيد جداً بالهدفين".

أضاف نجم ليفربول، "لقد كان فوزاً عظيماً ومهماً ايضاً لقد لعبنا جيداً في الشوط الثاني لقد حاولنا وحاولنا ونستحق الفوز، عندما تنظر إلى إحصائيات اللقاء سترى أننا فعلنا كل شيء لكي ننتصر لقد كانت مباراة عصيبة ولقد لعبنا على وتيرة عالية".

واصل شاكيري تصريحاته قائلاً بعدما حقق ليفربول رقم قياسي جديد في تاريخ النادي بـ18 مباراة بدون هزيمة بمسابقة الدوري الانجليزي، "بداية الموسم هي رائعة بتحقيق رقم قياسي في تاريخ النادي. لكن علينا أن نستمر في العمل أتمنى أن نحصل على العديد من المباريات مثل هذه المباراة. إذا لعبنا فهذا المستوى سنحظى بموسم رائع".