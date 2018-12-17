شكرا لقرائتكم سبيت خاطر: زوران قادر على تحقيق نجاحات كبيرة مع العين بمونديال الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد سبيت خاطر لاعب منتخب الإمارات ونادي العين المعتزل، بخطة الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق العين في مباراة الترجي التونسي التي جمعتهما السبت الماضي بملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية، والتي انتهت بفوز الزعيم الإماراتي بثلاثية نظيفة.

وقال سبيت خاطر في تصريحات لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، "ما قدمه العين أمام الترجي شيء خيالي، والفضل الأول يعود إلى المدرب لأنه وضع محمد فايز في مركزه الصحيح، وكذلك محمد أحمد، وضبط منظومة الدفاع التي وقعت في أخطاء كثيرة خلال الفترة الماضية، كما أن المدرب كان جريئاً أيضاً من خلال الدفع بحسين الشحات كمهاجم بجانب كايو".

أضاف، "أراهن على العين وقدرته على الفوز في مباراة ريفربليت، الفريق الأرجنتيني سوف يكون نداً قوياً، والتحدي سيكن كبيراً، وبالتالي لابد من حشد كل الأسلحة، والتمسك بالتصميم والإرادة وعدم الوقوع في الأخطاء الدفاعية، وقبل كل هذا الثقة بالنفس، من أجل تحقيق الفوز والتواجد بالمباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية".

ويلتقي العين غداً الثلاثاء مع ريفربليت الارجنتيني في السادسة والنصف مساء بملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.