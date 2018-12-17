شفاء جدو يعيد الروح للجونة

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جدة - عمرو شويل استعاد فريق الجونة محمد ناجى جدو مهاجم الفريق بعد الإصابة التى تعرض لها خلال الفترة الماضية وأطمأن عليه الجهاز الفنى بقيادة حمادة صدقى خلال المشاركة بالمباريات الودية التى خاضها الفريق أمس أمام فريق سفاجا . وسيطرت حالة من السعادة على الجهاز الفنى واللاعبين بعودة المهاجم صاحب الخبرات الكبيرة فى ظل حاجة الفريق لجهوده فى المرحلة المقبلة ، لاسيما وأنه يمتلك حلولا داخل الملعب تسهل من مهمة الفريق فى تحقيق الانتصارات ويلاقى فريق الجونة نظيرة وادى دجلة ضمن مباريات الجولة الـ18من بطولة الدورى الممتاز والتى ستقام باستاد الجونة بمدينة الغردقة يوم 26 ديسمبر الجاري . ويحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 16 نقطة .

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