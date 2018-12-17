الان تتابع أحد يستضيف القادسية في لقاء التناقضات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

يحل فريق القادسية، الليلة، ضيفا على فريق أحد في ختام مباريات الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يسعى أحد، صاحب الأرض والجمهور، إلى تعويض خسارته في المباراة السابقة، أمام فريق الشباب، والهروب من شبح الهبوط، إذ يحتل فريق أحد المركز الأخير في ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط فقط.

بينما يدخل القادسية المباراة، بمعنويات مرتفعة نسبيا، فهو يحتل المركز العاشر برصيد 10 نقاط، ويحاول اللحاق بركب البطولة، والسعي نحو المراكز الأولى.

يقام اللقاء على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية في المدينة المنورة، في تمام الساعة 6:30 بتوقيت مكة المكرمة.