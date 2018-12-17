انت الان تتابع تفاصيل خبر ريال مدريد يجتاز فاليكانو بهدف يتيم في "الليغا" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 17 ديسمبر 2018 10:43 صباحاً - اجتاز فريق ريال مدريد، السبت، عقبة ضيفه رايو فاليكانو بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما في الجولة السادسة عشرة للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الريال إلى 29 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر، في حين تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 10 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

وحاول الريال استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه، فنجح الفرنسي كريم بنزيما في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 13.

وفي الوقت الذي حاول فيه الملكي مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو رايو فاليكانو من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريال بهدف نظيف.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة، ليخرج الريال فائزاً بالنقاط الثلاث.