انت الان تتابع تفاصيل خبر بحضور دولي.. الكشف عن تصميم أكبر ملاعب مونديال 2022 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 17 ديسمبر 2018 10:43 صباحاً - وسط حضور دولي واسع، كشف الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، مساء اليوم السبت، عن تصميم استاد لوسيل، أكبر ملاعب مونديال 2022.

وقال حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع و الإرث خلال الحفل إن "استاد لوسيل على شكل فانوس وإناء نحاسي مزخرف، مستوحى من الثقافة القطرية الإسلامية".

وأوضح الذوادي أن "300 ألف متفرج، تطوعوا حتى الآن في مونديال قطر" مشدداً على أن "جميع ملاعب المونديال ستكون جاهزة في عام 2020".

وأوضح أن البطولة ستقام بعد 4 سنوات في أجواء احتفال دولة قطر بيومها الوطني في 18 من ديسمبر، مؤكداً أن ما يميز مونديال قطر 2022 تقارب المسافات والذي يوفر للمشجعين مشاهدة أكثر من مباراة خلال يوم واحد.

من جانبها قالت فاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، إن "زوار دولة قطر في 2022 سيخوضوا تجربة غنية تعكس ثقافة وتاريخ المنطقة".

وأضافت سامورا: "سعيدة بأن أشهد مساعي الدوحة والتزامها بالتميز، وكافة تصاميم الاستادات في قطر مميزة".

وشارك في حفل الكشف عن تصميم ملعب "لوسيل" الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ولينين مورينو غارسيا رئيس الإكوادور، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وفاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وعدد من وزراء دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء الكونغرس الأمريكي، وشخصيات كروية عالمية رفيعة.

وتتولى اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، التي تُعدّ الجهة المسؤولة عن توفير البنية التحتية اللازمة لاستضافة مونديال 2022، مهمة إزاحة الستار عن تصميم استاد لوسيل، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 80 ألف متفرّج.

وتكمن أهمية هذا الاستاد في أنه سيحتضن المباريتين الافتتاحية والختامية في مونديال قطر، الذي يقام لأول مرة في دولة خليجية وعربية وشرق أوسطية.

وخلال الأعوام القليلة الماضية، كشفت قطر عن تصميم 7 ملاعب مونديالية؛ هي: استاد خليفة الدولي، والوكرة، والريان، والثمامة، والبيت، والمدينة التعليمية، وراس أبو عبود، وبات الجميع يترقّب تصميم ثامن الملاعب وأكبرها.

وبالفعل افتتح أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استاد خليفة الدولي بحلّته المونديالية، في مايو 2017، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، فضلاً عن كوكبة من الشخصيات الرياضية البارزة عربياً وآسيوياً وعالمياً.

- أيقونة الملاعب القطرية

وكان العمل قد بدأ في موقع الاستاد نهاية عام 2016، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه بشكل كامل في عام 2020؛ أي قبل عامين كاملين من انطلاق صافرة البداية المونديالية، المقرّرة في الـ21 من نوفمبر 2022، على أن يُسدل الستار في الـ18 من ديسمبر من العام ذاته، تزامناً مع اليوم الوطني لدولة قطر.

ويقع الاستاد في مدينة لوسيل، التي تبعد نحو 15 كيلومتراً شمالي مركز العاصمة الدوحة، وتوصف بأنها مدينة القرن الـ21؛ لكون مختلف جوانبها ترتكز حول تلبية احتياجات السكان، والاستدامة، والمحافظة على البيئة.

وأواخر نوفمبر 2016، أعلنت "المشاريع والإرث" اختيار تحالف يضمّ شركة حمد بن خالد للمقاولات القطرية، وشركة السكك الحديدية الصينية الدولية المحدودة؛ كمقاول رئيسي لمشروع استاد لوسيل.

ومن المتوقع أن يحضر الحدث كوكبة من أبرز الشخصيات الرياضية على مختلف المستويات، كما ستنقله كبرى وسائل الإعلام العربية والعالمية، وستفرد له مساحات واسعة للحديث عنه.

وكانت قطر قد احتفلت، أواخر نوفمبر المنصرم، ببدء انطلاق العدّ التنازلي للنسخة المونديالية المقبلة، التي ستُقام لأول مرة في فصل الشتاء، في ظروف مناخية مثالية، فضلاً عن تمتّع جميع ملاعب "قطر 2022" بتقنية التبريد المبتكرة.

تجدر الإشارة إلى أن قطر تعهّدت، منذ لحظة فوزها بشرف الاستضافة في 2 ديسمبر 2010، بتنظيم أفضل نسخة في تاريخ دورات كأس العالم، كما تسلّم أميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في منتصف يوليو الماضي، رسمياً، راية استضافة بلاده النسخة المونديالية المقبلة، التي ستقام في الفترة ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.

ويُترقَّب على نطاق واسع أن يكون مونديال 2022 "حديث العالم"، في ظل ما تُنفّذه الدوحة من مشاريع مختلفة تطول البنية التحتية؛ من فنادق، ومطارات، وموانئ، وملاعب، ومستشفيات، وشبكات طرق سريعة، ومواصلات، وسكك حديدية.

وهذه الاستعدادات تأتي في إطار استقبال ما يزيد على مليون ونصف مليون من المشجعين والجماهير الذين سيتوافدون على البلاد لمتابعة كأس العالم.