شكرا لقرائتكم خبر السومة يبرئ المحياني ويشكك في المدرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري _ الدمام

فجرت الخسارة التي تعرض لها الأهلي أمس الأول أمام ضيفه الشباب بنتيجة 0 - 1 ضمن الجولة الـ 13 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الأوضاع داخل البيت الأهلاوي نتيجة استمرار الفريق في تراجعه خلال الجولات الأخيرة، وابتعاده عن المنافسة على صدارة الدوري رغم الظروف التي خدمته لتقليص الفارق مع المتصدر الهلال، فبعد أن كان منافسا تراجع إلى المركز الرابع.

وأثار غياب المهاجم السوري عمر السومة عن تشكيلة الفريق أمام الشباب رغم جاهزيته وحاجة الفريق إليه، التساؤلات وسط جماهير الأهلي حتى أن بعضها حمل الجهاز الإداري للفريق بقيادة مديره موسى المحياني، والمدير الفني بابلو غويدي، سبب غياب اللاعب، وأنهما اتفقا على معاقبته نتيجة احتكاك السومة مع زميله أيمن الخليف أثناء تدريبه على التسديد قبل المران الأخير الذي سبق مواجهة الشباب، وكذلك لترك السومة التدريب ورفضه دخول معسكر المباراة، إلا أن عمر السومة برأ ساحة المحياني، فيما لم يبرئ ساحة المدرب، حيث قال في تغريدة له أمس «السلام عليكم ..حابب أقولكم شيء.. أقسم بالله العظيم أنكم ظالمين موسى المحياني كثير ولا توجد مشكلة بيننا ولم أستبعد عن اللقاء بأي قرار إداري».

على الصعيد نفسه، تسببت الملاسنة الحادة بين الظهير سعيد المولد ورئيس رابطة مشجعي الأهلي بدر تركستاني عقب نهاية مباراة الشباب في منطقة المكس زون، في اتخاذ المدرب بابلو غويدي قرارا بإلغاء المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة.

وقاد تركستاني صيحات استهجان أثناء مجريات المباراة وردد عبر مكبرات الصوت (قدروا جماهيركم ياللي تلعبون بالملعب.. ختمتم الكورة).