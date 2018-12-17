شكرا لقرائتكم خبر طائرة خاصة تنقل لاعبي الريال وعائلاتهم إلى أبوظبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ أبوظبي

خلدت الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية لكرة القدم والمقامة حاليا في الإمارات، إلى راحة أمس واليوم على أن تعود المنافسة غدا بمباراتين.

وستجمع المباراة الأولى فريقي الترجي التونسي مع جواد الاخارار المكسيكي لتحديد صاحب المركز الخامس، فيما يلتقي العين الإماراتي مع ريفر بليت الأرجنتيني في مباراة نصف النهائي.

وانتقل كاشيما أنتلرز الياباني من مدينة العين إلى العاصمة أبوظبي، استعدادا للقاء ريال مدريد الإسباني في مباراة نصف النهائي الأربعاء المقبل على استاد مدينة زايد الرياضية.

ومن المنتظر أن تصل إلى أبوظبي أمس، بعثة فريق ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، الذي يخوض تحدي الدفاع عن اللقب الذي أحرزه العام الماضي في مونديال (الإمارات 2017)، عندما تغلب في المباراة النهائية على جريميو البرازيلي بهدف كريستيانو رونالدو الغائب الأبرز عن البطولة لانتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي.

ومن المقرر أن يكون بطل أوروبا وصل على متن طائرة خاصة، للاعبين والجهاز الفني وكذلك عائلات اللاعبين والجهاز الفني الذين سمحت لهم إدارة النادي بالحضور مع الفريق.