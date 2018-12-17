شكرا لقرائتكم خبر آل الشيخ.. من يودع من؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

ترك رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي آل الشيخ باب الاجتهادات مفتوحا أمام متابعيه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لتفسير تغريداته المتلاحقة التي أطلقها أخيرا، والتي تصب جميعها في قالب الوداع، دون تفسير أو إشارة واضحة إلى من يودع من؟

وفاجأ آل الشيخ متابعيه بتغريدة تضمنت نشر مقطع أغنية للفنان راشد الماجد «بودعكم يا أحبابي»، حظيت بتفاعل واسع، لكنها خلفت أيضا استفهامات كبيرة وسط المتابعين.

ونشر آل الشيخ تغريدة ثانية للفنان بليغ حمدي بعنوان «بليغ حمدي - بودعك عود قمة الشجن»، أثارت كذلك عديدا من التساؤلات، ثم ألحقها بتغريدة ثالثة «عبدالكريم عبد القادر - وداعية».