شكرا لقرائتكم أمريكا يتوج بلقب مرحلة الذهاب بالدوري المكسيكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب فريق أمريكا على كروز أزول بهدفين دون رد، أمس الأحد، ليتوج بطلًا لمرحلة ذهاب الدوري المكسيكي.

ثنائية أمريكا، حملت توقيع إدسون ألفاريز في الدقيقتين 51 و90، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.



فريق امريكا

وفي الوقت الذي حصد فيه أمريكا لقبه الـ 13 في الدوري، فشل كروز أزول مجددًا في الفوز باللقب الغائب عن خزائنه منذ 21 عامًا.

ويعد هذا النهائي السادس الذي يخسره كروز أزول الذي أنهى مرحلة الدوري التي تسبق الدور الفاصل لتحديد البطل في المركز الأول، ولم يخسر سوى مباراة واحدة كصاحب ضيافة، وكانت نهائي الأحد.