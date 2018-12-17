شكرا لقرائتكم خبر عن "برافو صلاح".. إسلام الشاطر يحلل أداء النجم المصرى فى مباراة ليفربول ومان يونايتد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إسلام الشاطر نجم النادى الأهلى السابق، أن أداء النجم المصرى محمد صلاح خلال مباراة فريقه ليفربول مع مانشستر يونايتد، كان جيدا فى ظل التزام محمد صلاح بالتعليمات ضمن خطة الفريق.

وقال إسلام الشاطر، "من وجهه نظرى أن كلوب قدر يستفيد من صلاح أقصى استفادة فى مباراة أمام اليونايتد.. صلاح كان بيوسع لكل اللى جايين من تحت زى ماني وفرمنيو وشاكيري لما نزل علشان كدا كلوب مغيروش.. صلاح مكنش وحش زي ما كان المعلق اللي بيحط السم في العسل بيقول بس صلاح كان بينفذ تعليمات.. برافو صلاح".





يذكر أن نتيجة اللقاء لبين ليفربول ومانشستر يونايتد انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتربع ليفربول على قمة الدورى الإنجليزى برصيد 45 نقطةـ ولم ينجح محمد صلاح فى تسجيل أى هدف، خلال مباراة فريقه أمام نادى مانشيستر يونايتد.