شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور..حالة عشق محمد زيدان لـ "ست الحبايب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد يستطيع أن ينكر دور الأم فى حياة أبناءها ، فهى تعد العمود الأساسى لأى منزل لما تبذله من جهد كبير فى تربية الأبناء ، و نجم منتخب مصر السابق محمد زيدان دائما ما يسرد دور والدته ووقوفها بجانبه فى رحلة نجوميته .

فوالدة زيدان التى تدعى الحاجة رضا نور الدين كانت تقف بجوار نجلها فى الأوقات الصعبة خاصة فى بداية رحلة إحترافه فى أوروبا حتى وصل إلى مرحلة النجومية .

و يرصد الخليج 365 لقطات توضح حالة عشق زيدان لـ ست الحبايب فى الصور التالية :



والدة محمد زيدان



محمد زيدان ووالدته 2



محمد زيدان ووالدته فى أحد المباريات



محمد زيدان ووالدته