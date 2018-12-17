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شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور..حالة عشق محمد زيدان لـ "ست الحبايب" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد يستطيع أن ينكر دور الأم فى حياة أبناءها ، فهى تعد العمود الأساسى لأى منزل لما تبذله من جهد كبير فى تربية الأبناء ، و نجم منتخب مصر السابق محمد زيدان دائما ما يسرد دور والدته ووقوفها بجانبه فى رحلة نجوميته .
فوالدة زيدان التى تدعى الحاجة رضا نور الدين كانت تقف بجوار نجلها فى الأوقات الصعبة خاصة فى بداية رحلة إحترافه فى أوروبا حتى وصل إلى مرحلة النجومية .
و يرصد الخليج 365 لقطات توضح حالة عشق زيدان لـ ست الحبايب فى الصور التالية :
والدة محمد زيدان
محمد زيدان ووالدته 2
محمد زيدان ووالدته فى أحد المباريات
محمد زيدان ووالدته
محمد زيدان يحتضن والدته
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