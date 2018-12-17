شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مكاسب للإسماعيلى من ثنائية القطن الكاميرونى بدورى الأبطال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مكاسب عديدة حققها فريق الإسماعيلى بعد الفوز على القطن الكاميرونى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التىي جمعتهما مساء أمس الأحد على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

أحرز هدفى الإسماعيلى باهر المحمدى فى الدقيقة 45، ثم أحرز كريم بامبو الهدف الثانى فى الدقيقة 59.

الإسماعيلى يمر بالعديد من الأزمات، أبرزها تدهور نتائج الفريق فى الدورى، ثم الخروج من البطولة العربية أمام الرجاء المغربى، وبتحقيق الفوز على القطن حقق الدراويش العديد من المكاسب والتى نستعرضها في الأسطر التالية..

1 – استعادة الثقة

فوز الإسماعيلى على القطن أعاد ثقة اللاعبين فى أنفسهم، بعدما بدأت تهبط نظرًا للهجوم الشرس الذين يتعرضون له من الجماهير الغاضبة من سوء النتائج، لاسيما أن لاعبى الدراويش قدموا أداءً جيداً جداً أمام الفريق الكاميرونى ولم يكن الفوز بـ"الحظ".

2 – مصالحة جماهير الإسماعيلى

الفوز على القطن بثنائية أسعد جماهير الإسماعيلى الغاضبة من النتائج السيئة التى حققها الفريق فى الفترة الماضية، الأمر الذى سيدفعهم لمساندة الفريق بقوة فى الفترة المقبلة لاستعادة الانتصارات والهروب من قاع جدول الدورى.

3 – وضع قدم فى التأهل لدور الـ16 بدورى الأبطال

ثنائية الإسماعيلي فى القطن ستسهل مهمة الفريق فى لقاء العودة بالكاميرون المحدد له يوم 22 من الشهر الجارى، ليضع بذلك الدراويش قدمًا فى التأهل لدور الـ16 من بطولة دورى الأبطال، لاسيما أن راقصى السامبا المصرية مطالبون بالحفاظ على شباكهم نظيفة فى لقاء العودة أو الخسارة بهدف وحيد فى أسوأ الحالات حتى يضمنوا التأهل.

4 – المدرب الجديد سيعمل فى أجواء هادئة

البلجيكى سيدومير جانوفيسكى المدير الفني الجديد للإسماعيلي، سيتولى زمام الأمور فى أجواء هادئة بعد فوز الدراويش على القطن بثنائية، الأمر الذى قد يتسبب فى تحقيق انطلاقة جيدة للخواجة البلجيكى، حيث ستكون أولى مبارياته أمام القطن الكاميرونى فى لقاء العودة المقرر له يوم 22 المقبل.

5 – تألق وارتفاع سعر باهر المحمدى

تألق بشكل ملحوظ باهر المحمدى ونجح في إحراز هدف التقدم للإسماعيلى، والذى أدى لتغيير مجرى المباراة، كما أصبح من الأعمدة الأساسية للفريق الساحلى لتساهم المباراة فى رفع سعره، لاسيما أنها قد تساهم فى تلقيه بعض العروض الاحترافية فى الفترة المقبلة.