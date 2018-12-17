آل الشيخ يسخر من رحيل هيثم عرابي "السريع" عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

علق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ساخرا على رحيل هيثم عرابي من لجنة تعاقدات النادي الأهلي بشكل سريع.

وكان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قد أعلن عن التشكيل الجديد لقطاع الكرة بالنادي الأهلي، والذي شهد انهاء العلاقة مع هيثم عرابي بعد ما يقرب من 30 يوم من قرار تعينه في لجنة التعاقدات.

ومن خلال صفحته الرسميه على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" كتب آل الشيخ قائلا "أنت لحقت.. هتوحشنا" مع وضع صورة لهيثم عرابي.

الجدير بالذكر، أن رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، سبق وهاجم هيثم عرابي من خلال صفحته الرسميه عبر "فيس بوك" أغسطس الماضي، بعد ظهور مسؤول التعاقدات السابق بالأهلي في أحد القنوات التلفزيونية.