تشكيل الأهلي المتوقع أمام النجوم.. لطفي حارسا وعودة الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن:

استقر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، بشكل كبير، على تشكيل الفريق لمباراة النجوم مساء اليوم الاثنين بملعب السلام، والمؤجلة من الجولة الـ12 لمسابقة الدوري الممتاز.

وأفاد مراسل "الخليج 365" أن يوسف يتجه للدفع بعلي لطفي في حراسة المرمى، وذلك بعد استبعاد شريف إكرامي بسبب الإصابة، وعودة محمد الشناوي من الإصابة في الأيام الماضية، وقد لا يرغب في المجازفة بالشناوي في الوقت الحالي.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي بعض التعديلات عن المباراة الإفريقية الأخيرة أمام جيما الأثيوبي، حيث يعود أحمد علاء مجددا لقلب الدفاع، وبالتالي، وجود محمد هاني في مركزه الطبيعي كمدافع أيمن، بجانب الاستعانة بكريم نيدفيد في الوسط المدافع بعد غياب حسام عاشور.

ويستعد أحمد الشيخ للعودة لتشكيل الأهلي، بعدما غاب عن المباراة الأخيرة لعدم قيده في القائمة الإفريقية، وقد يستمر مروان محسن مهاجما للفريق في ظل تألقه مؤخرا، رغم عودة وليد أزارو.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - ساليف كوليبالي - أحمد علاء - محمد هاني.

خط الوسط المدافع: عمرو السولية - كريم نيدفيد.

خط الوسط المهاجم: أحمد الشيخ - ناصر ماهر - محمد شريف.

خط الهجوم: مروان محسن.