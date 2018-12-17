التشكيل المتوقع للأهلي أمام النجوم

على لطفى حارس مرمى الاهلى

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

استقر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي يخوض به مباراة اليوم أمام النجوم، المؤجلة من

الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني - ساليف كوليبالي - أحمد علاء - أيمن أشرف

خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - أحمد الشيخ - محمد شريف

خط الهجوم: مروان محسن.