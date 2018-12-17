محمود عاشور حكما لمواجهة الأهلي والنجوم

محمود عاشور أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم،طاقم تحكيم مباراة الأهلي والنجوم، والمقرر إقامتها اليوم وتنطلق في السابعة مساء. السابعة مساء. وسيتولى الحكم محمود عاشور إدارة المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر لدوري القسم الأول. وسيعاون "عاشور" كل من، شريف عبد الله وعمر فتحي، وعمرو جلال حكماً رابعاً، وكل من محمد صابر وإبراهيم محجوب حكماً خامساً.

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