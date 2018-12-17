الأهلي يقدم مارتن لاسارتي لوسائل الإعلام..اليوم

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الثانية عشرة ظهر اليوم الإثنين، للإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع الأرجواني مارتن لاسارتي

المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

يحضر المؤتمر الذي سيقام بقاعة فكري أباظة بمقر

الجزيرة الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، الذي سيقوم بالتحدث عن المدير الفني الجديد ومدة التعاقد معه وتشكيل الجهاز المعاون وكذا الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بوسائل الإعلام.