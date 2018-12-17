الأهلي يقدم مارتن لاسارتي لوسائل الإعلام..اليوم

الأرجواني مارتن لاسارتيكتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:
يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الثانية عشرة ظهر اليوم الإثنين، للإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع الأرجواني مارتن لاسارتيالمدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.
يحضر المؤتمر الذي سيقام بقاعة فكري أباظة بمقر
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