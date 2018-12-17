اليوم..قرعة دور الثمانية لبطولة زايد

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يجرى الاتحاد العربى لكرة القدم اليوم فى أبوظبى قرعة دور الثمانية لبطولة زايد للأندية العربية الأبطال.
ويشارك فى القرعة ممثلو الفرق الثمانية وهم الاتحاد السكندرى والوصل الإماراتى والأهلى والهلال السعوديان والنجم الساحلى التونسى والمريخ السودانىوالرجاء البيضاوى المغربى ومولودية الجزائر.
وتأهل الاتحاد السكندرى على حساب الزمالك بعد التغلب عليه بركلات الجزاء، بينما صعد الوصل الإماراتى بعد الإطاحة بالأهلى، وتأهل الهلال السعودى
ونجح الرجاء البيضاوى فى تخطى عقبة الإسماعيلى بركلات الترجيح، وتأهل الأهلى السعودى بعد تغلبه على نظيره وفاق سطيف الجزائرى، فى حين صعد المريخ السودانى على حساب اتحاد العاصمة الجزائرى، وأطاح النجم الساحلى التونسى بالوداد المغربى.
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