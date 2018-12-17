الجونة يقترب من ضم كوبرى..وصدقى يستعين بالوديات لتجهيز الفريق

حماده صدقى

كتب- محمد سعيد:

كثف حمادة صدقى، المدير الفنى لنادى الجونة، من تدريبات الفريق خلال الفترة الحالية لتجهيز الفريق لمباراته المقبلة أمام وادى دجلة المقرر لها 26 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة 19 من الدورى الممتاز.

واستعان صدقى بعدد من المباريات الودية لمشاهدة جميع اللاعبين مستغلًا فترة التوقف التى حظى بها بسبب تأجيل مباراته مع الإسماعيلى، ليعيد ترتيب الأوراق داخل الفريق.

وحقق الجونة فوزًا كبيرًا على فريق مركز شباب سفاجا بتسعة أهداف مقابل هدفين، فى مباراة ودية تألق فيها

شيكاتارا ومحمد ناجى جدو وإسلام رشدى وجوزيف إنجويم وفادى فريد ومحمد أبوسريع.

كما استعان صدقى بمباراة ودية أمس أمام فريق سينزو قام فيها بإشراك جميع البدلاء والاطمئنان على جميع اللاعبين العائدين من الإصابات والغائبين عن المشاركة.

فى سياق متصل، اطمأن الجهاز الطبى للفريق على اللاعب أحمد مجدى الذى خضع أمس الأول لعملية جراحية فى ركبته عقب الإصابة بالرباط الصليبى التى تعرض

لها فى مباراة الأهلى بالدورى المصرى.

وأجرى مجدى الجراحة بأحد مستشفيات الغردقة ومن المنتظر أن يحصل على فترة راحة ثم يبدأ سريعًا خطوات العلاج الطبيعى تمهيدًا للعودة فى أقرب وقت.

على الجانب الآخر، علمت «الوفد» من مصدر داخل الفريق أن الجونة اقترب من ضم اللاعب البوركينى فاروقا كوبرى الذى يلعب لفريق أهلى بنى غازى الليبى، لينتقل إلى الفريق فى يناير المقبل فى صفقة انتقل انتقالاً حراً.

ونشر عدد من الصحف الليبية أنباء عن هروب اللاعب بشكل مفاجئ من معسكر الفريق الليبى الأخير فى القاهرة عقب نهاية مباراة ممثل ليبيا أمام نواذيبو الموريتانى فى دورى أبطال أفريقيا.