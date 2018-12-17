لجان التفتيش تحسم صراع مصر وجنوب إفريقيا لتنظيم الكان 2019

كتب- ايهاب محروس:

أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» رسميا انحصار المنافسة بين مصر وجنوب إفريقيا للفوز باستضافة كأس أمم إفريقيا 2019.

وأصدر «الكاف» بيانا رسميا قال فيه: «تقدم اتحاد الكرة فى كل من جنوب إفريقيا ومصر طلبين لاستضافة البطولة».

وأضاف «شركة رولاند بيرجر، وهى شركة استشارات دولية، ستساعد الكاف فى تقييم الطلبين وستطلب معلومات إضافية عنهما إذا تطلب الأمر، وسيتم تنظيم زيارات ميدانية للمنشآت إذا تطلب الأمر».

وأتم بيان الكاف: سيتم الإعلان عن المستضيف فى اجتماع اللجنة التنفيذية

للكاف فى 9 يناير المقبل، فى داكار عاصمة السنغال.

كان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم قد أعلن سحب تنظيم بطولة أمم إفريقيا من الكاميرون حيث كان مقررا لها أن تقام، وذلك بسبب عدم اكتمال استعدادات الدولة لاستضافة البطولة.

وتقام بطولة أمم إفريقيا لعام 2019 بمشاركة 24 فريقا مقسمة على ست مجموعات لأول مرة فى تاريخ البطولة.

مصر سبق لها استضافة بطولة أمم إفريقيا 4

مرات، أعوام 1959، 1974، 1986، وكان آخرها بطولة 2006، التى حصل فيها منتخبنا على اللقب الخامس فى تاريخه.

وبدأ احمد مجاهد عضو اتحاد الكرة التنسيق مع مسئولى الملاعب التى تم ترشيحها لاستضافة مباريات البطولة وهى استاد القاهرة والسلام والدفاع الجوى والكلية الحربية وبرج العرب والإسكندرية والإسماعيلية والجيش بالسويس، بجانب ملاعب بتروسبورت وجهاز الرياضة العسكرى والمقاولون العرب التى تستضيف تدريبات المنتخبات المشاركة بالبطولة، وذلك استعدادا لحضور لجان التفتيش الخاصة بالكاف خلال الأيام القليلة القادمة للتأكد من استيفاء الشروط والمواصفات التى حددها الاتحاد الافريقى من ستاد رئيسى وملاعب تدريب وفنادق إقامة ووسائل انتقال ومستشفيات وكل أمور التنظيم.