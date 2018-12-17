الأهلى يسعى لمواصلة الانتصارات وتفادى مفاجآت النجوم

يدخل فريق الأهلى اختباراً جديداً فى السابعة مساء اليوم الاثنين على ملعب السلام أمام ضيفه النجوم فى المواجهة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة ببطولة الدورى الممتاز.

ويسعى الأهلى لحصد فوز جديد بعد أن حقق الفريق 4 انتصارات متتالية من بينها 3 لقاءات بالدورى أمام بتروجيت والجونة والطلائع ثم فاز على جيما الإثيوبى فى لقاء الذهاب بدور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلى حامل اللقب المركز الثامن فى جدول الترتيب برصيد 20 نقطة وله 7 مباريات مؤجلة، وحقق الأهلى الفوز فى 6 لقاءات وتعادل مرتين وخسر مرتين وسجل 14 هدفاً واهتزت شباكه 7 مرات بقيادة مدربه المؤقت محمد يوسف.

ويعنى الفوز بالنسبة للأهلى الوصول للمركز الخامس قبل استكمال باقى مؤجلاته فى شهر ديسمبر الجارى بخوض لقاءى إنبى والداخلية وهو ما يجعل الفريق يستهدف النقاط التسع فى هذه المؤجلات الثلاث للوصول للمركز الثانى والدخول فى المنافسة بقوة مع الزمالك وبيراميدز.

ويحتل النجوم المركز الثالث عشر بقيادة

مدربه أحمد سامى وحصد الفريق 17 نقطة، وفاز النجوم 4 مرات مقابل 7 هزائم و5 تعادلات وسجل 13 هدفاً واستقبل 19 هدفاً.. وتعد هذه المواجهة الرسمية الأولى بينه وبين الأهلى.

يدخل الأهلى المباراة متسلحاً بالروح القتالية وارتفاع معنويات لاعبيه بعد تجاوز آثار ضياع بطولة دورى أبطال أفريقيا والخروج المبكر من البطولة العربية، ويتسلح المدرب محمد يوسف بانتفاضة بعض اللاعبين البدلاء فى المرحلة الماضية فى مواجهة أزمة الغيابات التى تضرب الفريق.

ويعانى الأهلى فى مباراة الليلة من غياب 8 لاعبين بسبب الإصابة هم محمد الشناوى حارس المرمى، ومحمد نجيب وسعد سمير وأحمد فتحى والتونسى على معلول وحسام عاشور وصلاح محسن والمغربى وليد أزارو، بجانب الثنائى المصاب والمستبعد من القائمة المحلية رامى ربيعة والنيجيرى جونيور أجاى.

وخاض الأهلى مراناً خفيفاً أمس الأول السبت

تجنباً للإجهاد بعد مباراة جيما الإثيوبى كما أدى مرانه الرئيسى أمس على ملعبه مختار التتش، وعكف محمد يوسف على متابعة بعض مباريات النجوم الأخيرة خاصة أمام بيراميدز وإنبى للتعرف على فكر أحمد سامى المدير الفنى للفريق.

ومن المنتظر أن يعتمد محمد يوسف على تشكيلة تضم الحارس شريف إكرامى وأمامه الرباعى أحمد علاء والمالى ساليف كوليبالى وباسم على «محمد هاني» وأيمن أشرف للدفاع وعمرو السولية وكريم وليد «نيدفيد» وناصر ماهر للوسط وأحمد الشيخ ومحمد شريف «وليد سليمان» ومروان محسن للهجوم.

فى المقابل، يتسلح أحمد سامى بمفاجآت النجوم فى الدورى بعد أن فاز الفريق من قبل على الزمالك وتعادل مع إنبى وحقق نتائج طيبة ويسعى النجوم لتحقيق مفاجأة أمام الأهلى تبعده مؤقتاً عن منطقة الخطر فى جدول الترتيب.

ويعتمد سامى على خبرة الثنائى محمود فتح الله فى خط الدفاع وصلاح أمين فى خط الهجوم والحارس المخضرم أحمد سعد مع توليفة من اللاعبين الشباب الذين ظهروا بصورة جيدة فى الفترة الأخيرة بالدورى.

وتضم تشكيلة النجوم الحارس أحمد سعد وأمامه الرباعى محمود فتح الله وخالد عبدالرازق وأحمد جمال والنيجيرى مايكل أوزمين للدفاع ومحمد همام وإسلام محمود ومحمود حليمو وإسلام الفار وعمرو السيسى للوسط وصلاح أمين للهجوم.