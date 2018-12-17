البلجيكى يانوفيسكى مديراً فنياً للإسماعيلى

الإسماعيلية ـ محمد عمر:

أنهى مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان إجراءات التعاقد مع البلجيكى «سيدومير يانوفيسكى» لتولى منصب المدير الفنى لمدة موسم ونصف الموسم مقابل ٢٠ الف دولار شهريا وشرط جزائى راتب ثلاثة اشهر وحصل على مقدم تعاقد شهر ونصف الشهر بعد التوقيع.

وتأخر توقيع العقود الرسمية حتى مساء

أمس الأول السبت حيث اصر يانوفيسكى على مشاهدة عدة تسجيلات للمباريات السابقة للفريق قبل التوقيع للتعرف عن قرب عن كل المشكلات فى الفريق بعد ان نمى إلى علمه ان الفريق يتذيل ترتيب الدورى المصرى برصيد 13 نقطة من13 مباراة.

وعقد بانوفيسكى جلسة سريعة مع اللجنة الفنية من أجل الوقوف على سير المفاوضات مع اللاعبين الجدد لدعم صفوف الفريق بأكثر من لاعب مميز فى مراكز الظهيرين وقلب الدفاع والهجوم خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وشاهد المدرب البلجيكى أمس الاحد مباراة الفريق أمام القطن الكاميرونى من المدرجات ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الـ٣٢ ببطولة دورى أبطال إفريقيا، على أن يبدأ مهمته عقب المباراة.