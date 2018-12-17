إيهاب جلال مديرًا فنيًا للمصرى بعد فضيحة الكونفيدرالية

بورسعيد – عبد الرحمن بصلة:

فى محاولة للبحث عن كبش فداء لأخطائه، قرر مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية التضحية بالجهاز الفنى لفريق الكرة بعد السقوط المخزى على ملعبه ووسط جماهيره بثنائية نظيفة أمام فريق ساليتاس البوركينابى بالكونفيدرالية الإفريقية، وهو ما أشعل ثورة الجماهير التى هتفت ضد الجهاز الفنى واللاعبين ومجلس الإدارة، ووجهت للجميع السباب بأبشع الألفاظ ما دفع مجلس الإدارة لاتخاذ قرار سريع بقبول استقالة مصطفى

يونس المدير الفنى وإقالة محمد صلاح أبوجريشة المدرب العام وحسن حسن مدرب حراس المرمى.

ويقود إيهاب جلال المدير الفنى الجديد للنادى المصرى تدريبات الفريق اليوم فى المعسكر المغلق بالإسماعيلية بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة يوم واحد ومعه حمد إبراهيم مدربا عاما وبقاء ياسر عزت مدربا مع سيف داود مدربا مساعدًا

ومصطفى كمال مدربًا للحراس ومحمود جابر مديرا إداريا والدكتور هشام مصطفى طبيبًا للفريق، على أن يستمر باقى أفراد الجهازين الإدارى والطبى فى ممارسة أعمالهم.

وقرر المجلس خصم 25 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق، مع إلغاء منصب مدير الكرة، ويبدأ جلال مهمته اليوم بلقاء مع اللاعبين فى حوار مفتوح قبل مباراة العودة مع ساليتاس المقرر لها السبت القادم، وطالب المدير الفنى الجديد بالحفاظ على مقومات الفريق الأساسية وعدم التفريط فيهم تحت أى ظرف وتدعيم الفريق ببعض العناصر فى المراكز التى تحتاج لتدعيم.