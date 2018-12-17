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اتحاد الكرة يشكر منظمي بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية

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اتحاد الكرة يشكر منظمي بطولة أفريقيا للكرة الشاطئيةمنظمو بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية (أرشيفية)
كتب - كريم عبد المحسن:

 وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، الشكر إلى منظمي بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية، التي أقيمت في شرم الشيخ خلال الفترة

من 8 لـ14 ديسمبر.

 شهدت البطولة مجهودًا كبيرًا من جانب المنظمين الذين كلفهم مجلس الجبلاية بالمهمة، حيث

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خرجت المسابقة بشكل مميز نال إشادة مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" والفرق المشاركة.

 جدير بالذكر أن منتخب مصر حصل على المركز الثالث في البطولة، بينما نجح منتخب السنغال في حصد اللقب.

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