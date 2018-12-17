اتحاد الكرة يشكر منظمي بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية

منظمو بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية (أرشيفية)كتب - كريم عبد المحسن:
وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، الشكر إلى منظمي بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية، التي أقيمت في شرم الشيخ خلال الفترةمن 8 لـ14 ديسمبر.
شهدت البطولة مجهودًا كبيرًا من جانب المنظمين الذين كلفهم مجلس الجبلاية بالمهمة، حيث
جدير بالذكر أن منتخب مصر حصل على المركز الثالث في البطولة، بينما نجح منتخب السنغال في حصد اللقب.
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