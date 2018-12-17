رياضة | عاجل.. وكيل شيكابالا يكشف حقيقة انتقاله للاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وكيل شيكابالا يكشف حقيقة انتقاله للاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي سمير عبدالتواب وكيل أعمال الدولي المصري محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك والمعار إلى أبولون اليوناني، توقيع اللاعب للاتحاد السكندري للانضمام إلى صفوف زعيم الثغر في الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال "عبدالتواب" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": " الاتحاد السكندري يرغب بقوة في التعاقد مع شيكابالا لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة".

وأضاف: "الزمالك يرفض انضمام شيكابالا للاتحاد في الفترة الحالية واللاعب لن يستطيع التوقيع لزعيم الثغر إلا بموافقة مسؤولي القلعة البيضاء"

واختتم: "نادي أبولون اليوناني متمسك جدا باللاعب ورفض منافشة فكرة رحيله في الفترة الحالية نظرا لموقفه الصعب بجدول ترتيب الدوري اليوناني".

شكابالا يقود أبولون للفوز على زانثي

قاد محمود عبدالرازق شيكابالا المحترف ضمن صفوف أبولون اليوناني، فريقه للفوز على زانثي بهدف دون رد بالجولة الرابعة عشر من الدوري المحلي.

وشارك شيكابالا، في الدقيقة 50 من عمر المباراة وسجل هدف الفوز بالمباراة التي أقيمت اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر.

يذكر أن يوم 5 مارس 1986 شهد ولادة ساحر الكرة المصرية محمود عبد الرازق شيكابالا او الفتي الذهبي لنادي الزمالك.

على الجانب الآخر ساهم شيكابالا في بعض البطولات مع نادي الزمالك وأصبح النجم الأول داخل قلعة الفرسان وأيضا انتقلت النجومية والعشق عندما خاض فترة احتراف ناجحة في اليونان موسم 2005/2006 مع فريق باوك وقدم فترة ناجحة.