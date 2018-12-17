رياضة | محمد صلاح يترقب قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يترقب قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد مدينة نيون السويسرية مراسم سحب قرعة دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الرياضي 2018/2019، بمشاركة ستة عشر فريقاً هم أصحاب المركزين الأول والثاني من المجموعات الثمانية المتأهلين من دور المجموعات، والتي تقام مبارياته خلال شهري فبراير ومارس القادمين، والكل يطمح للعب في المباراة النهائية للبطولة على أرضية ملعب ميتروبولتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد في الأول من يونيو المقبل.

طريقة سحب القرعة يتم عن طريق تقسيم الفرق المتأهلة لدور الستة عشر إلى قسمين، القسم الأول يضم الثمان فرق المتصدرة لمجموعاتها، والقسم الثاني يضم الفرق أصحاب المركز الثاني من كل مجموعة، والغرض من هذا التقسيم هو اعطاء أبطال المجموعات أفضلية لعب مباراة العودة على أراضيها ووسط جماهيرها.

يشترط نظام القرعة للدور ثمن النهائي عدم حدوث مواجهات لفرق من نفس البلد أو من نفس المجموعة التي تواجدا فيها خلال دور المجموعات، مما يزيد من المتعة والقوة والإثارة الناتجة من تنوع المواجهات خلال البطولة الأوروبية القوية.

تقام مواجهات الذهاب لدور الستة عشر أيام 12،13،19،20 من شهر فبراير القادم، بينما تقام مباريات العودة أيام 5،6،12،13 من شهر مارس المقبل، ليتأهل الفريق الفائز بنتيجة المواجهتين إلى دور الثمانية والذي تجرى قرعته في 15 مارس المقبل.

تقام قرعة دوري أبطال أوروبا 2018/2019 يوم الاثنين 17/1 بمدينة النور بسويسرا وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

الفرق المتأهلة لدور الـ16 من دوري الأبطال

المجموعة الأول:

1- بوروسيا دورتموند الألماني

2- أتلتيكو مدريد الإسباني

المجموعة الثانية:

1- برشلونة الإسباني

2- توتنهام هوتسبر الإنكليزي

المجموعة الثالثة:

1- باريس سان جيرمان الفرنسي

2- ليفربول الإنجليزي

المجموعة الرابعة:

1- بورتو البرتغالي

2- شالكه الألماني

المجموعة الخامسة:

1- بايرن ميونخ الألماني

2- أياكس الهولندي

المجموعة السادسة:

1- مانشستر سيتي الإنجليزي

2- ليون الفرنسي

المجموعة السابعة:

1- ريال مدريد الإسباني

2- روما الإيطالي

المجموعة الثامنة:

1- يوفنتوس الإيطالي

2- مانشستر يونايتد الإنجليزي