رياضة | عاجل.. الاتحاد السكندري يتوصل لاتفاق لضم "شيكابالا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الاتحاد السكندري يتوصل لاتفاق لضم "شيكابالا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
توصل مسؤولو الاتحاد السكندري لاتفاق مع محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك المعار إلى أبولون اليوناني، على ضمه لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة في يناير المقبل.
جاء ذلك بعدما استقر شيكابالا بشكل نهائي على فسخ عقد إعارته مع نادي أبولون سميرني اليوناني عقب قضاء شهور قليلة فى صفوف الأخير.
وتواصل مسئولو الاتحاد السكندري، مع شيكابالا لإقناعه بالانضمام لصفوف الفريق في يناير المقبل، ووافق الفهد الأسمر بعد استقراره على فسخ عقده مع ناديه الحالي، حيث سيتقاضى 2.5 مليون جنيه خلال فترة الإعارة لمدة 6 شهور مقبلة قبل عودته للزمالك مطلع الموسم الجديد.
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