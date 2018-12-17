رياضة | الأهلي يخشى مفاجآت النجوم في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يخشى مفاجآت النجوم في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره النجوم باستاد السلام مساء اليوم الإثنين في مباراة مؤجلة من الجولة 12 للدوري.

ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز لإضافة 3 نقاط جديدة لرصيده للوصول للمركز الخامس حيث يحتل المركز الثامن حاليا برصيد 20 نقطة، متخلفا بـ15 نقطة عن الزمالك الذي خاض 4 مباريات أكثر منه.

أما النجوم صاحب الـ17 نقطة يسعى لتكرار مفاجآته والارتقاء من المركز 14 إلى منتصف الجدول.