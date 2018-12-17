شكرا لقرائتكم الأهلى يبحث عن مواصلة انتصاراته أمام النجوم فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود فريق الاهلي للمنافسات المحلية في السابعة من مساء اليوم، الاثنين، عندما يواجه فريق النجوم بإستاد السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشر للدوري الممتاز وهي المباراة التى يعول فيها الأحمر على عودة الانتصارات المحلية بعد خوض مباراة جيما الأثيوبي ببطولة أفريقيا والتى فاز فيها الفريق بثنائية نظيفة، ويدخل الاهلي مباراة الليلة وهو في المركز الثامن برصيد 20 نقطة وله ستة مباريات مؤجلة ، فيما يدخل النجوم اللقاء وهو في المركز السابع عشر ولديه 17 نقطة ويعلم المارد الأحمر حامل لقب الدوري أن كل 3 نقاط جمعها من مبارياته المؤجلة تُقرّه خطوة كبيرة نحو منطقة الكبار والصعود للقمة لذا يتطلع محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق لاستمرار مسيرة الانتصارات المحلية بعدما سبق وحقق الفريق ثلاثة انتصارات محلية متتالية أمام بتروجت وطلائع الجيش والجونة ، ويرغب يوسف في استمرار النتائج الجيدة للفريق بصرف النظر عن بعض الأخطاء الفنية التى فرضت نفسها على الفريق خلال المباريات الماضية سواء كانت محلية أم أفريقية وهي الأخطاء التى عمل يوسف على علاجها بشكل سريع في التدريبات الأخيرة ويأتي في مقدمتها أزمة إهدار الفرص السهلة وهي الأزمة التى ظهرت بوضوح في لقاء جيما الأخير وكان البطل فيها كلاً من أحمد حمودي وميدو جابر ومروان محسن ومن المقرر أن يستعيد الاهلي جهود وليد آزارو في لقاء الليلة بعدما غاب عن مباريات الفريق الأخيرة محلياً للإصابة كما غاب عن لقاء بطل أثيوبيا للإيقاف فيما يغيب حسام عاشور للإصابة.

أوراق محمد يوسف في لقاء الليلة تبدو واضحة ومعروفة فالمدير الفني لا يمتلك رفاهية الاختيار بسبب لعنة الغيابات التى حرمت الاهلي من بعض لاعبيه المؤثرين خلال الفترة الماضية لذا سيعتمد يوسف على كلاً من وليد سليمان وشريف أكرامي ومروان محسن ووليد آزارو وساليف كوليبالي وأيمن أشرف، وتحدث محمد يوسف مع لاعبيه خلال التدريبات الماضية التى أعقبت مباراة بطل أثيوبيا عن ضرورة احترام المنافس وعدم الاستهانة به خاصة وأن جميع الفرق باتت تؤدي بشكل جيد أمام الأندية الكبيرة.

ويسعى لاعبو الأهلي للتفوق في مباراة اليوم من أجل الفوز وكذلك من أجل لفت نظر الأورجوياني لازاراتي المدير الفني الأجنبي الذى وصل القاهرة مساء الجمعة الماضيةً لتدريب الفريق حيث تم الاتفاق على توقيع عقود تدريب المارد الأحمر أمس لمدة موسماً ونصف الموسم ومن المقرر أن يحضر المدرب الأورجوياني لقاء الليلة من ملعب السلام.

في المقابل،يسعى فريق النجوم تحقيق مفاجأة كُبرى بالفوز على المارد الاهلاوي أو خطف نقطة ثمينة منه خاصة وأن أحمد سامي المدير الفني للفريق يُجيد التعامل مع مثل هذه المباريات الكُبرى ويعول سامي على حماس لاعبيه ورغبتهم في التألق أمام الفرق الكبيرة وهو ما حدث في لقاء الزمالك عندما حقق النجوم مفاجأة كُبرى بالفوز على الزمالك بهدف نظيف سجله صلاح أمين في الجولة الرابعة للدوري هذا الموسم.