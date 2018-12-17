شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس مواجهة السنغال وديا بسبب غموض موقف نيجيريا والكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة فاكسا رسميًا إلى نظيره السنغالى لكرة القدم يطلب فيه إقامة مباراة ودية بين المنتخبين فى الأجندة الدولية المقررة مارس المقبل فى اطار استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة 2019 التى تنافس عليها جنوب افريقيا أمام مصر.

وعرض اتحاد الكرة إقامة المباراة فى العاصمة السنغالية داكار حال موافقة نظيره السنغالى أوإقامة المباراة بالقاهرة حال التوافق على موعد فى الأجندة الدولية خاصة وأن الفراعنة لم يستقر على موعد مباراة النيجر المقبلة فى ختام التصفيات المؤهلة للكان والتى لم يتم تحديدها من جانب اتحاد النيجر حتى الآن والمنتظر أن يتم تحديده فبراير المقبل.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أرسل فيه الاتحاد خطابا الى الاتحادين الكاميرونى والنيجيرى أيضًا حيث يخشى مجلس أبوريدة رفض أياً من المنتخبين لذلك يتفاوض مع أكثر من منتخب خلال الفترة الحالية للوصول إلى اتفاق رسمى على المباراة المنتظرة.

من جانبه، أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى ان المهندس هانى ابوريدة رئيس الجبلاية يتولى ملف التفاوض مع المنتخبات الإفريقية المتعددة لخوض الفراعنة ودية فى مارس المقبل، مُشيرًا الى أن رئيس الاتحاد يسعى بعلاقاته القوية فى القارة الى التوصل لاتفاق مع منتخب أفريقي قوى يساهم فى تحقيق الفائدة المرجوة من الأجندة الدولية للفراعنة.