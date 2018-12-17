شيكابالا ينتقل للاتحاد 6 أشهر مقابل 2.5 مليون جنيه بعد ترحيب الزمالك

كتب: أحمد توفيق أتفق محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، مع مسئولى نادى الاتحاد السكندرى، على تفاصيل انتقاله لصفوف زعيم الثغر لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوى المقبل، بعد استقراره بشكل نهائى على فسخ عقد إعارته لنادى أبولون سميرنى اليونانى عقب قضاء شهور قليلة فى صفوف الأخير، وينص عقد إعارة شيكابالا لنادى أبولون اليونانى على أحقية الفهد الأسمر فى فسخ العقد تلقائيا عقب مرور 6 شهور من تاريخ التوقيع واستقر اللاعب على انتهاء تجربته مع النادى اليونانى خلال الميركاتو الشتوى المقبل لعدم تحقيق طموحاته .

وشهدت...

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