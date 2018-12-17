شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يطلب إقامة مباراة ودية مع السنغال استعدادا لأمم أفريقيا 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل اتحاد الكرة فاكسا رسميًا الى الاتحاد السنغالى لكرة القدم يطلب فيه اقامة مباراة ودية بين المنتخبين فى الأجندة الدولية المقررة مارس المقبل فى اطار استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة 2019 التى تنافس عليها جنوب افريقيا أمام مصر.

وعرض اتحاد الكرة اقامة المباراة فى العاصمة السنغالية داكار حال موافقة نظيره السنغالى أو اقامة المباراة بالقاهرة حال التوافق على موعد فى الأجندة الدولية خاصة وأن الفراعنة لم يستقر على موعد مباراة النيجر المقبلة فى ختام التصفيات المؤهلة للكان والتى لم يتم تحديدها من جانب اتحاد النيجر حتى الآن والمنتظر أن يتم تحديده فبراير المقبل.

، يأتى ذلك فى الوقت الذى أرسل فيه الاتحاد خطابا الى الاتحادين الكاميرونى والنيجيرى أيضًا حيث يخشى مجلس أبوريدة رفض أياً من المنتخبين لذلك يتفاوض مع أكثر من منتخب خلال الفترة الحالية للوصول الى اتفاق رسمى على المباراة المنتظرة.

من جانبه، أكد ايهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى ان المهندس هانى ابوريدة رئيس الجبلاية يتولى ملف التفاوض مع المنتخبات الإفريقية المتعددة لخوض الفراعنة ودية فى مارس المقبل، مُشيرًا الى أن رئيس الاتحاد يسعى بعلاقاته القوية فى القارة الى التوصل لاتفاق مع منتخب أفريقي قوى يساهم فى تحقيق الفائدة المرجوة من الأجندة الدولية للفراعنة.