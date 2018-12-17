شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى ينتظر دعوة كاف لحضور حفل الأفضل فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفنى للفراعنة يرحب بشدة بحضور الحفل المقرر الشهر المقبل فى السنغال، وأن الجهاز الفنى سيحضر الحفل حال وصول الدعوة التى يتلقاها الاتحاد رسميا من نظيره كاف خلال الأيام القليلة المقبلة.

أوضح إيهاب لهيطة أن المدرب سيحصل على إجازة الكريسماس بدءا من يوم 20 ديسمبر المقبل والتى سيقضيها بإسبانيا على أن يعود بعدها مطلع العام المقبل قبل حفل كاف حال تلقى المدرب الدعوة الرسمية.

أعرب ايهاب لهيطة عن أمنياته بفوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب فى افريقيا، مؤكدا أنه من الضرورى مساندة اللاعب بصفته ايقونة عالمية ترفع من قيمة الكرة المصرية عاليا فى كافة الملاعب الأوروبية والعالمية.